ESCLUSIVA SI Mourinho bussa da Pioli: Fenerbahce vicino al colpo Talisca dall’Al-Nassr

Si avvicina il mercato di gennaio sia in Italia che negli altri campionati. Ed in Turchia c’è chi si muove per riportare in Europa un talento che aveva preso la via dell’Arabia Saudita. Stiamo parlando del brasiliano Talisca, che dapprima era approdato nel Vecchio Continente per aggregarsi al Benfica, per poi scegliere la Cina per continuare la sua carriera al Guangzhou, prima di andare all’Al-Nassr, nella Saudi Pro League.