Lucas Martínez Quarta, difensore della Fiorentina, potrebbe lasciare la viola. Secondo quanto riferito dai colleghi di SpaceViola.com il tecnico Marcelo Gallardo sta cercando di convincerlo a passare al River Plate. Anche se il giocatore, quantomeno per il momento, non sembra interessato a cavalcare la pista argentina, prediligendo proseguire la carriera in Europa.