Ferrari, Vasseur allo scoperto sulla gerarchia: la scelta su Leclerc e Hamilton

Fred Vasseur, Team Principal di Ferrari, esce allo scoperto sulla gestione piloti in casa Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

In casa Ferrari, già dallo scorso febbraio, non si attende altro. L’entusiasmo, con il passare delle ore e con l’avvicinarsi di uno sbarco in via definitiva in quel di Maranello, cresce tra i tifosi della Rossa, che a brevissimo potranno abbracciare Lewis Hamilton. Il sette volte campione del Mondo ha deciso di sedersi alla guida di una Ferrari per dare la caccia all’ambizioso ottavo titolo mondiale della sua carriera, traguardo che gli consentirebbe di superare il record ora condiviso con chi ha tinto di Rosso buona parte dei suoi successi, ossia Michael Schumacher.

A quanto pare, però, l’ormai ex Mercedes dovrà fare i conti ancor prima con Charles Leclerc, che sarà il suo compagno di Scuderia a partire da quest’anno e che sicuramente non intende indietreggiare, considerando che è divenuto ormai un beniamino per i tifosi della squadra di Maranello. Ma quale sarà la gestione da parte del muretto in merito alle gerarchie e alle strategie tra i due? A chiarirlo è stato il Team Principal della Ferrari, Fred Vasseur, spiegando che la filosofia resterà quella adottata negli ultimi anni tra lo stesso Leclerc e il suo ex compagno di squadra, Carlos Sainz.

Formula Uno, Vasseur sicuro sulla gerarchia Hamilton – Leclerc

Salvo inattesi colpi di scena, i piani in casa Ferrari sono chiari: l’intenzione è quella di gestire in modo equo le gerarchie tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

A svelarlo è stato Fred Vasseur, nel corso della sua intervista concessa a Canal+:

“Abbiamo svolto un buon lavoro non avendo una prima guida sia quest’anno che lo scorso. Sono molto contento del lavoro che hanno fatto Leclerc e Sainz. Ci sono stati alcuni momenti di tensione, ma nonostante questo non si sono verificati incidenti e non abbiamo perso punti. Dunque non cambierò nulla”.

Il Team Principal dunque ha parlato chiaro: non ci saranno favoritismi nei confronti dell’uno o dell’altro pilota. Sullo sfondo, ovviamente, ci sono i risultati in pista che, inevitabilmente, renderanno forse obbligatoria la scelta di un primo pilota, considerando anche quelle che potranno essere le esigenze di classifica (soprattutto in chiave campionato piloti). Insomma, c’è già molta carne a cuocere per Hamilton, chiamato a convincere la Scuderia in chiave gerarchica.