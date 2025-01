“Ormai non è più lui”: sentenza Valentino Rossi, è successo davvero

Valentino Rossi cattura nuovamente l’attenzione: l’annuncio arrivato sul campione italiano ha stupito tutti.

Nell’universo dei motori, in Italia e nel mondo, Valentino Rossi ha fato la storia. Il mondo delle corse non lo dimenticherà mai, così come lui non potrà mai dimenticare quanto provato in pista ad altissimi livelli. Il 46 più famoso di tutti i tempi ha detto addio alla Moto GP ma non alle corse in generale, quello sarebbe fin troppo complicato.

Si è perciò rimesso in gioco e ha messo la sua esperienza al servizio di tutti coloro che vogliono compiere grandi cose, seguendo la sua scia e il suo esempio. C’è però anche chi ha rilasciato parole inaspettate. Si tratta di Marco Belli, pilota, istruttore e fondatore della ‘Di Traverso School’ ma anche consulente dello stesso Valentino Rossi al suo famosissimo Ranch.

Le parole su Valentino Rossi: il suo consulente spiazza tutti i suoi fan più accaniti

Ai microfoni di ‘FanPage’, Marco Belli, ha dichiarato: “Chi è al giorno d’oggi il più veloce al Ranch? Qualche anno fa era Valentino. Ora non è più lui. Ormai da qualche tempo Luca Marini è fortissimo, sia in un senso che nell’altro. Perché è una pista che si può percorrere sia in senso orario, sia antiorario così da allenare anche cose differenti, prima più in discesa e poi più in salita”.

“È un uomo – ha poi aggiunto con un carisma importante, ma che sa metterti subito a tuo agio. Da questo punto di vista è impressionante la capacità di entrare in relazione in maniera informale con lui. E poi la passione smisurata che ha per le moto, per le corse, per l’adrenalina”.

“Valentino è decisamente incredibile. Ed è stato bello che sia lui che Graziano abbiano riconosciuto in me una sorta di istituzione nel mondo del flat track e hanno ascoltato i miei consigli. Ho avuto la possibilità di lavorare con Valentino e con i ragazzi della VR46 Academy, seguendo lo sviluppo del Ranch come luogo di allenamento. Valentino ha saputo adottare il flat track come parte integrante del suo metodo di preparazione per la MotoGP. Ancora oggi sono l’unico esterno alla VR46 ad avere libero accesso al Ranch, un onore che custodisco con grande orgoglio”, ha concluso.