Serie A, il 2025 inizia a ritmi altissimi: quanti scontri diretti a gennaio

La fine dell’anno in Serie A ha avuto protagonisti in positivo e negativo per quel che riguarda le parti alte della classifica: se c’è un trio che, per adesso, sta giocando un campionato a parte, altre squadre stanno vivendo cammini altalenanti e situazioni difficilmente pronosticabili a inizio stagione. Caso principale quello del Milan, che dopo il pareggio contro la Roma ha esonerato Paulo Fonseca e chiamato in panchina Sergio Conceicao.

Il prosieguo della Serie A

Con la Supercoppa che si prenderà una piccola parentesi nei prossimi giorni, le big di A sono però già proiettate a quelle che saranno le prossime sfide di campionato. Gennaio può essere un mese importante per confermare certezze ma soprattutto per cercare un senso di rivalsa. Atalanta, Napoli e Inter stanno facendo un campionato a parte, andando di pari passo in panchina. Se la Dea e i nerazzurri di Inzaghi saranno impegnati in Supercoppa, e con la possibilità dunque di alzare già un trofeo, il Napoli può approfittarne anche se l’impegno sarà molto ostico: sabato i partenopei saranno impegnati al Franchi contro la Fiorentina nel primo dei big match che ci accompagnerà in questo inizio anno. Domenica 5, infatti, spicca il derby della Capitale: la Roma cerca la svolta della stagione per non cadere definitivamente, la Lazio cerca conferme per salire in classifica e affondare definitivamente i cugini giallorossi.

Punti in palio pesantissimi

Un mese di gennaio che potrà davvero dire molto sulla Serie A: il 14 c’è infatti Atalanta-Juventus, forse una delle ultime chiamate per Thiago Motta e le sue ambizioni. I bianconeri, con un successo a Bergamo, potrebbero rilanciarsi in chiave scudetto ed evitare che le prime della classe fuggano in maniera definitiva. Quattro giorni dopo ecco un sabato ancora più importante: prima Juventus-Milan, poi Atalanta-Napoli. Ambizioni generali, punti in palio pesantissimi nonostante manchi davvero tanto alla fine. Un mese di gennaio che si concluderà a ritmi elevatissimi: il 25 c’è Napoli-Juventus, il 26 Lazio-Fiorentina. Punti in palio davvero pesanti, da ora in poi è vietato sbagliare.