ESCLUSIVA SI L’agente di Ngonge è a Milano. Incontri anche per Belhayane e Tchatchoua

Gennaio significa calciomercato, e per questo motivo i procuratori sportivi stanno muovendo le prime pedine per sistemare al meglio i propri assistiti. Tra questi – secondo quanto raccolto in esclusiva dal nostro inviato, Gianluca Viscogliosi – a Milano è arrivato William D’Avila, procuratore di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli. D’Avila è anche il procuratore di Reda Belahyane e Jackson Thatchoua, entrambi sul taccuino di diversi dirigenti.

Si muove il mercato del Napoli, anche in uscita. Se in difesa Conte aspetta un difensore infatti, in mediana può esserci più di una partenza, ad iniziare da quella di Ngonge.

Questo quanto porta Alfredo Pedullà: “Normale pensare che Ngonge possa non essere intoccabile in casa Napoli. A maggior ragione se pensiamo che a Firenze, pur in assenza di Kvaratskhelia e Politano, la scelta di Conte è stata quella di puntare su Spinazzola come esterno offensivo. Negli ultimi giorni Ngonge è stato proposto alla Lazio che non è interessato, ci stanno provando Genoa, Bologna (che lo aveva seguito con attenzione nelle scorse sessioni) e Monza, qualche settimana fa ci aveva pensato l’Empoli ma poi ha recuperato Solbakken e adesso il club è su altri profili. Una strada porta al Verona, per un ritorno in prestito: è tutta da sviluppare, ma non va sottovalutata”.