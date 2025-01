La Salernitana continua a chiudere per l’arrivo di tanti rinforzi. Dopo Cerri e Raimondo, i granata quest’oggi accolgono il difensore centrale georgiano Luka Lochoshvili, in arrivo dalla Cremonese. Un nuovo rinforzo importante per la squadra del neo tecnico granata Roberto Breda in vista di una seconda parte di stagione che dovrà cambiare il rendimento della formazione campana.