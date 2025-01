Milan, Gabbia: “C’è un cambiamento rispetto a prima: stiamo assimilando quello che ci dice il mister”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ai microfoni di DAZN dopo Como-Milan. Botta dopo il gol? “Sto bene, l’importante è che sia servita per il gol di Theo. Sono contento di sentire un po’ di male, meglio così”.

Difficoltà? Io penso che troviamo alcune difficoltà in alcune fasi di gioco nella nostra pressione. Stiamo cercando di assimilare quello che ci chiede il mister, è un cambiamento rispetto a prima e il giocare spesso non ci permette di lavorare su tutte le situazioni. Sono sicuro che si vedranno dei miglioramenti in futuro. Il click si fa partendo dagli allenamenti. È una cosa che anche il mister ci ha detto in queste settimane, lavorare come se si fosse in partita. È una cosa che si inizierà a vedere. Sentiamo il peso di aver sbagliato l’approccio alla partita, è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare. Penso che nel nostro spogliatoio ci sia un gruppo di professionisti che è bello vivere e vedere nella quotidianità. Il discorso della leadership è un qualcosa che viene detto al di fuori ma all’interno dello spogliatoio è un problema che non si pone”.

Conceiçao a fine partita? “È un po’ il riassunto di quel che ci ha chiesto in queste settimane: il positivo di aver vinto recuperando, ma che sicuramente si può fare meglio e da subito, spingendo sul discorso dell’approccio alla partita, che è una cosa che ci sta dicendo da tempo”.