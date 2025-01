ESCLUSIVA SI Albanese: “Juventus, le visite mediche di Kolo Muani spostate a domani”

Sarà Kolo Muani il primo colpo di mercato invernale della Juventus per rinforzare il reparto offensivo, dove Dusan Vlahovic è rimasto isolato nel compito di portare gol e peso offensivo. Come vi raccontavamo ieri l’operazione è stata realizzata in prestito secco, con i bianconeri che hanno battuto la concorrenza del Tottenham è rimasto aggrappato e di altri club che fino all’ultimo ci hanno provato.