Su Andrea Cambiaso c’è un aggiornamento di Alfredo Pedullà: “T utto anticipato, il Manchester City è forte sul giocatore della Juventus, sin da maggio scorso quando erano stati offerti 40 milioni . Riepilogando: non è incedibile, ma 50 milioni non bastano. Nessun contatto per ora tra i club, ma forte gradimento. Da 60 più bonus in su se ne parla, la Juventus vorrebbe per giugno ma il resto lo vedremo”.