Aggiornamento di mercato sulla Juventus fornito da Giovanni Albanese: “Il PSG conosceva bene la propria situazione sui prestiti. Semplicemente, attende che venga attivata un’opzione d’acquisto su un altro prestito (come di accordi) per formalizzare il trasferimento di Kolo Muani alla Juve. L’operazione non è a rischio