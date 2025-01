Bologna, Italiano: “Proveremo a fare qualcosa di straordinario”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Bologna, le parole di Italiano in conferenza stampa

Come affronterete questa partita? Quanto vi ha aiutato il percorso in Champions per il campionato?

“La affronteremo come l’ultima in casa, l’obiettivo è cancellare la casella zero delle vittorie e cercheremo di farlo in tutti i modi contro una squadra che sta facendo bene in questa Champions. Lo faremo proponendo entusiasmo insieme ai nostri tifosi. Stiamo bene e sono contento di come stiamo crescendo, forse anche grazie alla Champions. Abbiamo ben figurato in questo percorso e dobbiamo ripartire da qui anche domani. Proveremo a fare qualcosa di straordinario”.

Che Borussia si aspetta?

“Il Dortmund è una squadra pericolosissima, forte e che gioca a calcio. Ha perso le ultime partite in modo rocambolesco, ha modificato qualcosa nel sistema di gioco ma spesso hanno proposto questi esterni d’attacco, la punta, il doppio mediano e penso che si presenteranno qui in questo modo, ma in alternativa saremo pronti ad adattarci. Sono una squadra abituata a questa competizione, quindi un avversario di livello e di grande valore ma siamo pronti per fare la nostra partita”.

Quanto le dispiace non poter affrontare le prime partite con il Bologna di oggi? Che rapporto ha con il calcio tedesco?

“Questa squadra è cresciuta molto, soprattutto sotto l’aspetto della condizione fisica. Sono molto contento della crescita di tutti. Io penso che la partita contro il Benfica abbia dimostrato la nostra crescita anche in questa competizione, ed è quello che dovremo rifare domani. Il mio rapporto con la Germania? Rimane un rapporto di sei mesi, poi la mia famiglia è tornata in Italia quindi a parte qualche battuta e qualche parente mi fermo qui”.

Quale partita rigiocherebbe di quelle disputate fino a qui?

“Quella con lo Shaktar perché se avessimo fatto risultato pieno ci avrebbe potuta dare qualcosina più anche in termini di fiducia e di autostima. Questo percorso però ci ha lasciato tanto, ed è stato motivo di crescita per tutti, per me e per loro. Abbiamo sperimentato cosa vuol dire essere squadre al top”.

Nella formazione di domani c’è già nella sua testa l’attaccante titolare?

“Pensiamo a recuperare al meglio le energie, viste le tante partite ravvicinate. Nel momento in cui sia Dallinga che Castro sono al 100%, la scelta sarà fatta sulla base dell’avversario e da quello che ci possono dare i ragazzi. L’obiettivo è presentarci al massimo delle nostre forze perché domani avremo davanti una squadra molto fisica. Abbiamo però la possibilità di schierare tanti giocatori che hanno riposato nell’ultima partita”.

Quanto il Bologna può rimanere a questo livello con questo gruppo?

“Il nostro obiettivo è cercare di rimanere in Europa e noi dobbiamo cercare di alimentarlo”.

Domani sarà la volta di Urbanski e Fabbian?

“Vediamo. Sia Giovanni che Urbanski hanno fatto molto bene quando sono stati chiamati in causa. C’è bisogno di tutti”.

Aebischer come sta?

“Era rientrato dopo uno stop estivo, poi si è fermato di nuovo e sta ancora lavorando a parte. Noi conosciamo le sue qualità, ma al momento è ancora out”.

Odgaard è stata una sua grande invenzione ma in Champions non ha mai giocato in quel ruolo. Domani lo vedremo?

“Odgaard è davvero una grande sorpresa, non tanto per il ruolo ma per per quello che dà alla squadra sotto l’aspetto del sacrificio, dell’intelligenza tattica in un ruolo che non aveva mai fatto. Gli faccio i complimenti per come si sta adattando e per come sta rispondendo a tutte le situazioni. Mi era piaciuto molto a Birmingham”.