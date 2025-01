Pedullà: “Douglas Luiz-City, c’è una condizione anche per il prestito”

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà su Douglas Luiz: “La Juventus non ha intenzione di cedere Douglas Luiz in prestito, anche e soprattutto perché la scorsa estate il centrocampista brasiliano ha avuto una valutazione di 50 milioni. I contatti con il Manchester City, che possono allargarsi a Cambiaso, ci sono stati e il profilo ha l’avallo di Pep Guardiola. Il prestito avrebbe un senso per la Juve se fosse molto oneroso, tra gli 8 e i 10 milioni, con diritto oppure obbligo di riscatto, considerato che Douglas Luiz in Premier ha fatto molto bene. Più o meno la strada che qualche anno fa ha percorso il Manchester United con Amrabat: prestito di 10 milioni con diritto di riscatto poi non esercitato. Situazione tutta da seguire ed eventualmente da concretizzare, ma ci sono condizioni chiare”.