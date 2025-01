Il punto sul mercato della Lazio con le dichiarazioni di Alfredo Pedullà sul possibile approdo di Cesare Casadei in biancoceleste: “Un’ora fa contatto diretto Lazio-Chelsea. La Lazio ha ribadito offerta 13 milioni più bonus ed eventuale percentuale. La Lazio è moderatamente fiduciosa, ma contano sempre le firme. Il Torino è in corsa, ma ieri sera non aveva ancora chiuso, contano solo le firme. La Lazio ha chiesto al Chelsea anche il prestito di Veiga che piace molto alla Juventus”.