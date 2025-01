Milan Skriniar è pronto per iniziare la sua avventura in Turchia: decisivo soprattutto José Mourinho per l’approdo al Fenerbahce del difensore slovacco. L’ex Inter già nel mirino del Napoli insieme a Danilo prima della decisione di volare in Brasile e firmare con il Flamengo, si legherà ai gialloblù dopo il poco spazio trovato con Luis Enrique.