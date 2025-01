Juventus, Veiga è davvero la risposta all’emergenza?

Mentre sul campo la Juventus, stasera, sfiderà il Napoli. Cristiano Giuntoli ha chiuso per l’arrivo dal Chelsea di Renato Veiga, duttile difensore-centrocampista 21enne portoghese proveniente dal Chelsea. Il calciatore lusitano cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, ha un passato anche in SuperLeague svizzera con la maglia del Basilea. In questa stagione, invece, è rimasto finora al Chelsea, sotto la guida di Enzo Maresca, come alternativa ai titolari soprattutto in Conference League e nelle Coppe Nazionali. Il giocatore cerca minutaggio e lo farà in un contesto con una certa pressione come quello bianconero, dove spera di ritagliarsi lo spazio adatto a mettere in mostra il suo duttile talento.

Veiga è la risposta all’emergenza?

La vera domanda, oggi, è capire se la Juventus ha davvero intenzione di rispondere all’emergenza difensiva solamente con Veiga. Il portoghese è sicuramente un giocatore accreditato di un notevole talento calcistico e un fisico da corazziere. Tuttavia, manca della giusta esperienza, forse, per essere pronto da subito a dare il suo contributo alla compagine di Thiago Motta.

Veiga, da un punto di vista tecnico e tattico, sembrerebbe essere il giocatore “perfetto”, che Motta cercava fin dalla scorsa estate. Il lusitano, classe 2003, è mancino e può giocare in tre ruoli: difensore centrale, terzino sinistro e persino mediano. E con la tecnica di base della quale è a disposizione può rappresentare il regista difensivo che mancava finora.

Juventus-Veiga, la formula non convince

Il calciatore del Chelsea arriverà a Torino con la formula del prestito secco oneroso fino a fine stagione. La Juventus pagherà al club londinesi 4,5 milioni più bonus per i sei mesi di prestito. Una cifra all’interno della quale, Chelsea e Juventus hanno incluso un pacchetto di cui fanno parte l’indennizzo per il prestito e l’ingaggio dell’ex Sporting Lisbona. Tuttavia, la formula non convince. Il fatto che la Juventus non si sia riservata almeno l’opzione per il riscatto di Veiga lascia perlopiù perplessi. Certo, se il giocatore andasse male (cosa che non si augurano i tifosi), ma se dovesse andare bene ci sarà l’occasione di acquistarlo o confermarlo in prestito? Ai posteri l’ardua sentenza…