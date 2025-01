UFFICIALE Juventus, risoluzione consensuale con Danilo

Danilo Luiz da Silva e la Juventus si salutano: le strade del difensore brasiliano e della società bianconera si dividono dopo cinque anni e mezzo trascorsi insieme. È ufficiale la risoluzione consensuale.

213 presenze impreziosite da nove reti, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia – l’ultima alzata da capitano a Roma lo scorso maggio.

Danilo è sempre stato un esempio di professionalità e di impegno, dal suo esordio con gol contro il Napoli il 31 agosto 2019, fino all’ultima gara giocata in bianconero, contro il Venezia, il 14 dicembre 2024.

Un campione a cui non possiamo che augurare il meglio: grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro!