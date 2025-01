Notizia dell’ultim’ora: Radja Nainggolan è stato arrestato nelle scorse ore in Belgio. Come riportato dai media locali, infatti, l’ex Inter e Roma sarebbe stato accusato di essere coinvolto in un traffico di droga internazionale: la polizia federale di Bruxelles ha eseguito in mattinata diverse perquisizioni che riguardano un’importazione di cocaina dal Sud America in Europa. Il giocatore, attualmente sotto custodia, come si legge da Il Corriere della Sera, è interrogato dalla Polizia.