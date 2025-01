Walker e la lite Conceicao-Calabria, Ibra: “Un’occasione che non si poteva perdere”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker da nuovo giocatore del Milan. “Ciao a tutti. Siamo qui per presentare il nuovo acquisto, Kyle Walker. Non c’è bisogno di presentare le sue caratteristiche, ha fatto la storia del City. E’ un grande colpo, è un leader dentro e fuori dal campo. Anche se abbiamo tanti terzini destri, non potevamo dire no a Walker, era un’occasione che non si poteva perdere. Porterà tante cose in campo e fuori. Siamo fiduciosi che sarà importante per questa squadra. Benvenuto Kyle!”.

Post Parma? “E’ una situazione con grande adrenalina tra due che voglioni vincere. A me è successo spesso una cosa del genere. E’ già tutto risolto, prima ancora di entrare nello spogliatoio. Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere. Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Certe cose è meglio che succedano piuttosto che no, dimostrano che ci tengono. Sono cose che succedono, da fuori possono essere brutte, ma l’importante è aver risolto tutto subito dopo la partita”.