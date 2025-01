ESCLUSIVA SI Pedullà: “Juve, Arthur ha accettato il Santos. Fiorentina in corsa per Fagioli”

Doppio aggiornamento di mercato sulla Juventus fornito da Alfredo Pedullà: “Arthur ha accettato il Santos, possibile nuova svolta per il centrocampista sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. Dopo pranzo c’è stata una conference call con il club brasiliano, l’imminente arrivo di Neymar aiuta a lavorare con entusiasmo sulle altre operazioni di mercato. Le parti si riaggiorneranno, ci sono margini importanti per andare fino in fondo. Capitolo Fagioli: l’Olympique Marsiglia è interessato ma non ci sono fin qui le condizioni sulla formula, la Fiorentina resta in corsa. Per i viola l’opzione Bondo resiste, ma il centrocampista è infortunato e se i tempi di recupero fossero anche moderatamente lunghi, la trattativa prenderebbe una piega diversa”.