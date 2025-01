Importante aggiornamento di mercato sulla Juventus fornito da Alfredo Pedullà: “Kalulu: bene che vada tre settimane, male che vada un mese. Inevitabile tornare sul mercato, come minimo provarci: Goglichidze e Kristensen nomi da seguire, valutazioni diverse, più bassa quella del georgiano dell’Empoli. Per Todibo muro fin qui, per Kelly anche”.