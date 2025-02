Atalanta-Zaniolo è già finita, ora la Fiorentina

In estate, Nicolò Zaniolo aveva preferito l’Atalanta alla Fiorentina, fiducioso di poter contare sulla cura Gasperini per riemergere dal torpore delle ultime stagioni. Dopo 6 mesi, invece, l’ex giocatore della Roma si rimangia quella decisione e sceglie di cambiare ancora. Zaniolo lascia l’Atalanta e va alla Fiorentina. Le condizioni del trasferimento dal Galatasaray sono le stesse pattuite dalla Dea in estate con il club turco ancora proprietario del cartellino.

Game over

Nonostante Gian Piero Gasperini gli abbia concesso diverse occasioni, in alcuni casi ben sfruttate da Zaniolo, il giocatore che aveva scelto la maglia numero 10 dell’Atalanta sembra prepararsi per un nuovo cambio di maglia. La Fiorentina sarebbe la quinta squadra nelle ultime tre stagioni. Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e Fiorentina, un trasferimento dopo l’altro per Zaniolo, il quale non sembra avere la capacità di “tenersi stretta” una società. E dire che a Bergamo, con un po’ di pazienza e ascoltando con attenzione i consigli di un tecnico come Gasperini, avrebbe potuto crescere fino a fare nuovamente bene. Invece, la situazione sembra essersi incrinata e allora nuovo cambio di maglia.

Palese, poco prima di Natale dopo Cagliari-Atalanta finita con una vittoria 0-1 proprio per i bergamaschi e decisa proprio da un suo gol, la sensazione che Gasperini pretendesse qualcosa di più da Zaniolo. Il tecnico aveva apertamente criticato l’atteggiamento del suo numero 10 nei confronti del pubblico della Unipol Domus di Cagliari. Nicolò infatti si era inspiegabilmente rivolto ai tifosi rossoblù in occasione dell’esultanza. Un gesto che, secondo Gasperini, aveva rianimato tifoso e giocatori del Cagliari, mettendo in pericolo la vittoria dell’Atalanta.