Follia Sinner, il video mostra tutto: tifosi spiazzati

Saltato fuori quello che ha combinato agli Australian Open. Come a un Gran premio di Formula 1: “Non importa a bordo di quale macchina sia”

Sinner e il video diventato subito virale nelle ore in cui sono emerse dichiarazioni pesanti per il numero al mondo in ottica squalifica per il caso Clostebol. “I riscontri delle analisi sono oggettivi”.

Su Jannik pende sempre sulla testa il rischio di sospensione di almeno un anno per la positività allo steroide anabolizzante. L’altoatesino è stato assolto dal Tribunale indipendente per non colpevolezza o negligenza, poi però la WADA ha presentato ricorso su cui il TAS di Losanna si esprimerà il 16-17 aprile.

“Non gli è contestata la malafede che avrebbe portato a una squalifica fino a 4 anni – ha sottolineato l’avvocato Cascella – bensì la negligenza.

Ogni atleta – ha evidenziato l’ex membro del TAS – è responsabile finanche dell’operato dei propri collaboratori. Per questo la Wada, col ricorso, chiede una squalifica da 1 a 2 anni”.

Sinner si conferma il più forte di tutti

Da qui a metà aprile il tema squalifica prenderà sicuramente il sopravvento su questioni strettamente di campo, dove Sinner si è appena confermato il più forte di tutti stravincendo gli Australian Open per il secondo anno consecutivo.

Nel major australiano, il primo Grande Slam del 2015, il classe 2001 ha perso solamente due set stracciando in finale un certo Zverev. Il tedesco non è uno qualunque, ma il secondo nella classifica ATP. Dietro, appunto, solo a Sinner primo dallo scorso 10 giugno.

Primo nella classifica ATP e nel ranking ELO

L’azzurro è in testa anche al ranking ELO, in cui i punti vengono definiti da un algoritmo che stima le qualità di ogni singolo tennista sulla base di chi ha affrontato e sconfitto. Tiene quindi conto dei match giocati, sul valore del rivale e sull’ importanza di una vittoria come sulla gravità di una sconfitta. Sinner precede Djokovic (secondo) e Alcaraz.

Sul golf cart come a un Gran premio di Formula 1: “Leclerc è primo!”

A proposito degli Australian Open, ha fatto il giro del web il video del backstage del torneo. In esso si vede Sinner alla guida di uno dei golf cart per gli spostamenti che sono stati messi a disposizione agli atleti e ai rispettivi staff.

Jannik Tiger-Leclerc-Woods Sinner… 😂😅

I absolutely adore baby fox when he’s laughing and having fun. Such a cutie. 😊🫶

Jannik ha simulato la gara di un Gran premio all’interno del parcheggio dell’impianto sportivo, gridando “Leclerc è primo!“. Poi ha detto “Amo guidare, non importa a bordo di quale macchina sia”.