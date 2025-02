Juve, Thiago Motta: “Nessun confronto con la società, sempre la stessa fiducia. Fagioli sarà con noi domani”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli. Reazione? “Una vittoria. Abbiamo una partita importante in casa e vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Tifosi? Noi siamo i primi a non essere contenti dei risultati. Dobbiamo concentrarci su domani e fare una grande partita per vincere. Nel calcio conta tutto anche la testa. A volte abbiamo fatto delle prestazioni buone, ma non abbiamo ottenuto i risultati. Noi dobbiamo concentrarci per fare una grande prestazione contro l’Empoli. Nuovi acquisti? Dispiace non poter aver Kalulu con noi. Ci sono altri che sicuramente entreranno e faranno bene. I nuovi arrivati faranno bene. Kolo Muani con Vlahovic? Possono tutti giocare insieme perché sono grandi calciatori”.

Ultimi risultati? “Se tu mi chiedi, vorrei che fosse diverso per essere una squadra più forte, vorrei che fosse diverso, ma fa parte del gioco e fa parte del calcio. Siamo consapevoli che gli ultimi risultati non sono buoni risultati perché vogliamo e siamo i primi, sia i giocatori che lo staff e la società, a lavorare e a impegnarsi al massimo per avere il risultato migliore che è la vittoria. Non l’abbiamo tenuto e domani abbiamo una grande opportunità per fare un’altra grande partita e arrivare alla vittoria e alla fine della partita, ad essere contenti e soddisfatti per il lavoro fatto”.

Infortuni? “Non sono un alibi, ma una realtà. Sono un fatto. Non li abbiamo utilizzati come alibi e non lo faremo anche per il futuro. Domani avremo di fronte una squadra come l’Empoli che darà il massimo e noi faremo di tutto per trovare la vittoria. Cosa manca a questa Juve? Una squadra per arrivare ad un certo livello serve la continuità. Il campionato dice tanto e noi abbiamo avuto alti e bassi. Oggi non siamo stati capaci di avere questa continuità. Noi lavoriamo tutti i giorni per poterla ottenere. Società? Nessun confronto e sempre la stessa fiducia”.

Thuram? Lui è un grande giocatore e sono molto contento del suo lavoro. Poi il resto sono scelte di campo che faccio per provare a vincere le partite. Renato Veiga? Ha giocato come terzino e centrocampista. Io lo vedo in diverse posizione e quando avremo bisogno parleremo prima. Fagioli? Si sarà con noi domani come contro il Benfica. Ha giocato meno e può cambiare la sua storia. Fagioli ha la possibilità e la capacità di meritarsi di giocare”.