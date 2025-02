Pedullà: “Verona, ecco la situazione di Belahyane”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la situazione di Belahyane è in evoluzione. Ci sono diversi club in lizza per il giovane talento dell’Hellas Verona.

Fiorentina

La Fiorentina, come riportato nelle ultime ore, è fortemente interessata al giocatore e ha in programma l’acquisto di due centrocampisti, tra cui Ndour, per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Tuttavia, la concorrenza si fa agguerrita, mentre i viola restano interessati anche a Fagioli della Juventus.

Lazio

La Lazio ha recentemente ribadito il proprio interesse, proponendo una formula già discussa in passato: prestito con obbligo di riscatto biennale e pagamento non immediato. La proposta della Lazio, inizialmente respinta, potrebbe ora essere riconsiderata. Nonostante ciò, le difficoltà legate alla modalità di pagamento potrebbero ancora rappresentare un ostacolo.

Le pretendenti in Ligue1

Anche il Rennes non molla la presa, continuando a monitorare la situazione. Nel frattempo, l’Olympique Marsiglia osserva da lontano, pronto a entrare in gioco nel caso le trattative con le altre squadre non dovessero concretizzarsi. La corsa per assicurarsi il centrocampista si intensifica, e la battaglia sembra ridursi a chi riuscirà a soddisfare le richieste economiche in modo più tempestivo.

In questo tipo di trattative, come sempre, chi paga prima e meglio avrà la meglio.