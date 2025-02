Fiorentina, Pradè: “Mercato chiuso al 99%”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato al sito ufficiale della società viola dopo il successo 2-1 contro il Genoa. Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato benissimo, ottimo primo tempo. Poi non so come mai ma ci prende come una paura. Abbiamo combattuto, avevamo tanta voglia di vincere. Oggi si sono rivisti i soliti atteggiamenti di quando abbiamo la striscia positiva di risultati“.

Fiorentina, ancora Pradè

Anche dai nuovi, come Folorunsho, si vede questa voglia: “Lui, caratterialmente, è molto forte. E’ uno che ha le palle. Ha passato una settimana particolare, perché a Roma aveva presa una botta, si è sacrificato e per questo va ringraziato molto“.

Il mister ha chiesto continuità e oggi è arrivata la vittoria: “Sì il mister lo ha detto che era una gara importantissima. I ragazzi lo hanno capito perché hanno lottato su ogni pallone e mi sono piaciuti per questo”.

Il mercato: “Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Zaniolo e Ndour, che ci vanno a coprire dei ruoli in cui ne avevamo bisogno. In giornata pensiamo di fare anche Kouame che va via, perché ha bisogno di giocare e lo accontentiamo“.

Ha sentito Commisso: “Il presidente era molto contento, ci ha detto che alla sua età non lo possiamo far soffrire così tanto. Poi ci ha detto che la prossima volta dobbiamo vincere per farlo stare sereno almeno gli ultimi 15 minuti“.