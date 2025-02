Napoli, test di maturità contro la Roma. Conte con i titolarissimi

Altro test di maturità per il Napoli, che questa sera sarà ospite allo stadio Olimpico della Roma di Claudio Ranieri. Antonio Conte si aspetta risposte importanti e ripartirà dal solito 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola in difesa. Centrocampo che non si tocca con Anguissa, Lobotka e McTominay, stesso discorso per il tridente d’attacco che sarà formato da Politano, Lukaku e Neres.

Napoli, la probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Impossibile non parlare di mercato: “Chi mi conosce sa che partecipo, cerco di essere presente per tutte le problematiche societarie in modo da risolvere il problema. Cerco di essere parte attiva, mettendo la mia esperienza con il fine di risolvere il problema e non di toglierlo.A detta di tutti Kvaratskhelia è un giocatore importante, venduto a 70-75 milioni di euro, le altre uscite sono state rimpiazzate, la sua no. Oggettivamente è uscito un campione dalla rosa che ha comunque disputato la prima parte di campionato. Merito comunque ai ragazzi che sono tutti cresciuti, mi riempie di gioia vedere come lavorano, la voglia di migliorare”.