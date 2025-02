Schumacher, resta un bellissimo ricordo: parole da brividi

Valentino Rossi racconta il suo incontro con il tedesco a Valencia 2006: “Ero un po’ in paranoia, ma ecco cosa accadde”

Schumacher indimenticato e indimenticabile per sempre nella storia della Formula 1, e dello sport in generale. Lo è lo sarà per quello che ha vinto e per come ci è riuscito. Per il modo in cui è riuscito a lasciare il segno e, purtroppo, per come è avvenuta la sua uscita di scena quel maledetto 29 dicembre 2013 sulle piste da sci di Maribel.

Schumacher e quel maledetto 29 dicembre

Quel giorno cambia la vita del pilota tedesco, 7 volte campione del mondo di cui 5 alla guida della Ferrari. Si era ritirato a fine 2012 dalla Formula 1, con l’ultimo Gran premio – in Brasile – effettuato al volante della Mercedes.

Un anno dopo è a Maribel, sulle Alpi francesi con famiglia e amici per trascorrere le vacanze natalizie nel suo chalet ‘Les Brames’. C’è tutto per divertirsi e sciare, una delle grandi passioni di Michael. La mattina del 29 dicembre esce insieme al figlio Mick e ad alcuni amici insieme al figlio Mick.

Percorrono prima la Chamois, una pista Rossa, poi la decisione di scendere per la Biche, una pista Blu praticamente attaccante ma che è divisa da un tratto non segnalato. E qui avviene il tragico incidente, che ha segnato per sempre la sua vita.

Sono le 11.07, Schumacher cade e sbatte la testa su una pietra nascosta dalla neve fresca. Ha l’apposito casco di protezione, che si romperò e dove era piazzata una telecamera GoPro rivelatasi fondamentale per chiarire la dinamica, ma l’impatto è fortissimo e i danni sono, purtroppo, irreparabili.

“Schumacher andava piuttosto piano”

Come rivelò il procuratore della Repubblica, Patrick Quincy, il tedesco “andava piuttosto piano”. Inoltre “gli sci erano nuovissimi e non sono stati la causa dell’incidente”. Accaduto in modalità apparentemente banali, con Schumi che stava passando da una pista all’altra, oltrepassando un tratto di neve che, appunto nascondeva delle rocce.

Schumacher subì un intervento neurochirurgico e altri tipi di cure, ma è in sostanza da allora, cioè da oltre dodici anni che non si conoscono le sue condizioni, con la moglie Corinna e il figlio Mick che hanno sempre tenuto estremo riserbo.

Valentino Rossi e l’incontro a Valencia: “Mi diede un sacco di consigli”

A chi è esterno al suo mondo, alla sua famiglia, resta il ricordo. Un ricordo indelebile, come quello di Valentino Rossi che lo ha conosciuto di persona quando effettuò diversi test sulla Ferrari.

“Accadde a Valencia 2006, nei giorni dei test con la Ferrari F1 al fianco proprio di Schumacher – le parole di Rossi al ‘Corriere della Sera’ – Di Michael ho un bellissimo ricordo. Era noto che anni prima avevo scommesso su Jacques Villeneuve, dunque contro di lui.