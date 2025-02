Cagliari, Nicola: “C’è rammarico per il secondo gol”

L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, in conferenza stampa, dopo il ko interno con la Lazio: “C’è tanto rammarico per come è arrivato il secondo goal. non siamo abituati a mettere in croce nessuno, ma è arrivato per demerito nostro. Volevamo produrre una prestazione importante, serviva pazienza contro una squadra così forte. Nella ripresa siamo riusciti meglio nel nostri intento. Ripeto, ci vuole pazienza, ma sono certo che miglioreremo. Mercato? Parlate con la società. Sono curioso di scoprire Coman. A Zappa sto chiedendo l’impossibile. Non pongo l’evidenziatore sulle responsabilità specifiche. La cosa che balza all’occhio è l’ultima parte, quella palla si sarebbe potuta gestire meglio”.