Lazio, il vice di Baroni: “Volevamo i tre punti. Hysaj? Speriamo non sia grave”

Ai microfoni di Dazn il vice-allenatore della Lazio, Fabrizio Del Rosso dopo la vittoria di Cagliari. “Ho visto Marco Baroni ora, siamo tutti molto contenti, questo è un campo difficile e il Cagliari si esalta in casa con questo pubblico meraviglioso. La squadra voleva vincere, voleva i tre punti e questo è un segnale importante. Dopo il pareggio la squadra ha reagito con rabbia, senza perdere lucidità. Belahyane? Giocatore che abbiamo allenato e conosciamo, un ragazzo con ottima prospettiva e che deve crescere. Quest’anno abbiamo visto quanto è migliorato e sarà utile per la nostra squadra. Hysaj? Speriamo non sia grave, perché è un ragazzo fantastico e ha fatto benissimo. Baroni? Ha sofferto oggi in tribuna, ma qualche volta può capitare.”