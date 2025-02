Atalanta-Bologna, stasera c’è la Coppa Italia: quante assenze per Gasp

Una gara da dentro o fuori: questa sera andrà in scena il primo quarto di finale di Coppa Italia, con l’Atalanta che ospiterà il Bologna. Gian Piero Gasperini vuole risposte dopo le ultime prestazioni opache: sarà 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, difesa formata da Toloi, Hien e Djimsiti. Sugli esterni Palestra e Zappacosta, in mezzo Ederson e de Roon. Pasalic e Brescianini agiranno invece alle spalle di Retegui.

Atalanta-Bologna, la probabile formazione della Dea

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Brescianini; Retegui

I convocati di Gasperini

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida di domani contro il Bologna in Coppa Italia. Prima chiamata per i nuovi acquisti Daniel Maldini e Stefan Posch , mentre restano fuori gli infortunati Carnesecchi, Scalvini, Kossounou, Kolasinac, Lookman e Scamacca. Questo l’elenco completo: