Atalanta, Gasperini: “Partita aperta, noi non abbiamo inciso sulle palle inattive”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo la sfida di Coppa Italia contro il Bologna.

Gasperini ha parlato così a Mediaset: “È stata una partita aperta, sia il Bologna che l’Atalanta volevano vincere e hanno giocato ad alti livelli. Noi purtroppo non riusciamo ad incidere sulle palle inattive, avviene in troppe partite ultimamente. Maldini? È arrivato da poco. Ha avuto un paio di spunti oggi, è un ragazzo che ci darà soddisfazioni. La sostituzione di De Ketelaere? Al momento abbiamo soltanto lui e Retegui e giocando ogni tre giorni è una situazione da gestire. Siamo corti in panchina, soprattutto in attacco”.