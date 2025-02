Milan, fuochi d’artificio nell’ultimo giorno

La sessione di calciomercato invernale 2025 del Milan è stata tutto sommato una quasi totale bocciatura della sessione estiva. Bocciati e sostituiti sia Emerson Royal che Alvaro Morata, le due “punte di diamante” della campagna trasferimenti dell’estate rossonera. Bocciature che, però, hanno portato i rossoneri a movimentare più di chiunque altro il mese di gennaio e soprattutto l’ultimo giorno del calciomercato italiano. La formazione rossonera nell’ultimo giorno della sessione di gennaio 2025 ha visto arrivare il comunicato ufficiale del nuovo centravanti, Santi Gimenez dal Feyenoord, e poi la definizione delle operazioni last minute: Joao Felix, Sottil e Bondo.

Milan, manca qualcosa a centrocampo ma…

Solo il rettangolo verde di gioco ci dirà effettivamente se questi acquisti, più quello di Kyle Walker, miglioreranno davvero il Milan. Tuttavia, va detto che i rossoneri questa volta hanno fatto le cose bene e in grande. Hanno rinforzato l’attacco (che per la verità non avrebbe avuto bisogno di essere rinforzato) puntando sul talento ancora inespresso di Joao Felix e di Riccardo Sottil, cercato per ampliare ulteriormente il già grande reparto degli esterni offensivi (che oggi ha comunque salutato Okafor).

Certo, nella rosa del Milan, nonostante l’arrivo di Bondo continua a mancare qualcosa soprattutto a livello numerico. Il francese arriva dal Monza in sostituzione del partente Bennacer, prestato all’Olympique Marsiglia. Ma il suo talento è ancora tutto da misurare. A Monza, Bondo ha dimostrato di avere la qualità per affermarsi come anche un titolare del Milan. Tuttavia, nonostante manchi qualcosa a livello numerico e qualitativo nella rosa rossonera, la qualità dei giocatori a disposizione di Conceição soprattutto in attacco è cresciuta. Ne potranno giocare solamente quattro in avanti, ma il portoghese João Felix se mettesse in mostra le proprie doti anche in maniera saltuaria potrebbe diventare l’elemento che scompagina la corsa Champions League della Serie A.