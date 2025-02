Sinner squalificato? Momento terribile: la sentenza è devastante

Jannik Sinner continua a capitalizzare l’attenzione: c’è grande apprensione dopo il ricorso presentato dalla WADA, ma quanto comunicato ha fatto spaventare tutti.

L’ano di Jannik Sinner è partito alla grande: nonostante non poche difficoltà, il tennista italiano è riuscito a salire ancora una volta sul gradino più alto del podio in Australia e a vincere, per il secondo anno di seguito, lo Slam di Melbourne. Agli Australia Open non c’è stata storia e il n.1 azzurro ha confermato la sua prima posizione nel ranking mondiale.

Nonostante i successi, i tifosi del campione non riescono ancora a dormire sonni tranquilli perché di fato sul tennista pende ancora una possibile squalifica. Il ‘caso Clostebol’ non si è ancora ufficialmente chiuso. L’ITIA lo ha dichiarato innocente per mancanza di intenzionalità, ma alla WADA questa decisione non è andata proprio giù.

Tanto che ha presentato ricorso e adesso si è in attesa del ‘Tribunale Arbitrale dello Sport’ di Losanna che è chiamato a dire la sua su tutta la questione. La sentenza ufficiale arriverà dopo la sessione ufficiale che si svolgerà tra il 16 e 17 aprile. Ma c’è chi non è per nulla ottimista, ma che anzi è addirittura molto sicura della squalifica.

Squalifica Sinner: la sentenza è stata decisamente netta

Rennae Stubbs, ‘ex tennista australiana, ha dichiarato lasciando tutti senza parole: “Ve lo garantisco, fate attenzione, penso che alla fine Jannik Sinner lo squalificheranno e sarà un momento terribile per il tennis“.

“Questa situazione della WADA – ha continuato l’ex n.1 al mondo – è uno scherzo. Come può l’ITIA non attribuire al giocatore nessuna colpa e poi la WADA arriva mesi dopo e afferma: ‘Non è del tutto soddisfacente per noi, vogliamo che paghi l’errore della sua squadra’”.

“Poi va anche sottolineato che Sinner in tutto questo ha vinto anche altri due Slam (US Open 2024 e Australia Open 2025) e ci sarà ancora da aspettare fino ad aprile. Cos’è? Una presa in giro? La WADA come può pensare che questa sia una bella situazione?”, ha concluso.

Parole durissime da parte della Stubbs che non le ha mandate a dire ma che ha espresso anche tanto pessimismo riguardo la possibile decisione del Tas di Losanna. Secondo l’australiana la squalifica alla fine arriverà. In tantissimi sperano invece che lei, così come chi la pensa come lei, possa sbagliarsi. Ma solo ad aprile si potrà avere una risposta definitiva.