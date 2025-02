Verstappen, l’annuncio ufficiale: c’è da non crederci

Maxi scippo Red Bull alla scuderia rivale. A Milton Keynes temono molto Lewis Hamilton e il suo impatto sulla Ferrari

Verstappen e la mossa clamorosa della Red Bull, della quale è pilota simbolo. Con lui il team di Milton Keynes ha vinto gli ultimi quattro titoli piloti, grazie soprattutto all’olandese si è aggiudicato il mondiale costruttori nel 2022 e 2023 dopo nove anni di astinenza.

Ritiro Verstappen, Red Bull ‘rassegnata’

Verstappen è sempre al centro di rumors a proposito del suo addio alla Formula 1. Il classe ’97 potrebbe ritirarsi dal circus nel 2028, al termine del contratto con la Red Bull. La data esatta comunque nessuno la conosce, anche se nel team c’è già una sorta di rassegnazione.

“Dalle conversazioni che ho avuto con lui, ho compreso che non si vede come Alonso o Hamilton, cioè ancora in questo sport per i prossimi 15 anni – ha detto ai media lo scorso gennaio il Team Principal di Red Bull Christian Horner – Ama questo sport, ma ha tanti interessi al di fuori della F1.

Lui ama questo sport, ma non appena il divertimento cala, andrà a fare qualcos’altro…”.

Va detto che queste voci vengono un po’ alimentate anche dal diretto interessato: “Al futuro non ci voglio ancora pensare – le sue parole in una intervista di gennaio a ‘F1.com’ – Possono succedere un sacco di cose, ma ora sono molto contento di dove sono”.

Hamilton ‘spaventa’ Verstappen: massiccia campagna acquisti della Red Bull

Verstappen parte favorito anche al Mondiale 2025, tuttavia in casa Red Bull temono moltissimo Lewis Hamilton e il suo impatto sulla Ferrari, con la nuova ‘Rossa’ che sarà presentata a stampa e tifosi fra due settimane a Fiorano.

Per non farsi cogliere impreparata, Red Bull ha rafforzato pesantemente la propria squadra. Stando alle indiscrezioni del ‘Telegraf, la scuderia austriaca avrebbe aggiunto ben 60 nuovi ingegneri per alzare di molto il livello del team e per colmare i vuoti lasciati dalla partenza di un pilastro come Adrian Newey, ingegnere e direttore tecnico..

Red Bull, maxi scippo alla Mercedes

Come sottolinea il quotidiano olandese, moltissimi di questi 60 nuovi ingegneri sono stati strappati alla Mercedes, in particolare dalla divisione power-unit della casa tedesca.

Come riporta ‘Eurosport’, l’obiettivo sarebbe quello di “gettare le basi della collaborazione con Ford per la progettazione e la realizzazione del motore del 2026, da impostare secondo le linee-guida del nuovo regolamento”.

Promosso Lambiase

In più è stato promosso Gianpiero Lambiase al ruolo di Head of Racing. L’italo-inglese, però, resterà al muretto per tenere sempre una comunicazione diretta con Verstappen durante i Gran premi.