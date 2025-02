Hamilton-Leclerc, che batosta: doccia gelata Ferrari

All-in pesante del team di Maranello per tornare a vincere sia il titolo piloti che quello costruttori. Svelate tutte le cifre

Hamilton e Leclerc, la Ferrari punta tutto sulla coppia anglo-monegasca per tornare a vincere il titolo costruttori. Che in casa Maranello manca dall’ormai lontanissimo 2008, cioè dai tempi di Felipe Massa e Kimi Raikkonen, con quest’ultimo vincitore di quello piloti l’anno precedente.

Hamilton, il primo titolo battendo la Ferrari

Proprio con Raikkonen, nel 2007, la ‘Rossa’ vinse invece l’ultimo titolo piloti. L’anno dopo non riuscì il bis, con il finlandese che arrivò terzo nella classifica finale.

Quel Mondiale poteva vincerlo Massa, arrivato secondo con un solo punto in meno del primo, cioè di Hamilton, al tempo alla guida della Mercedes. Decisivo il sorpasso del britannico a Glock, a tre curve dalla fine del GP di Interlagos, l’ultimo di quel campionato.

Sette Mondiali come Schumacher

L’inglese si laureò campione del mondo un anno e mezzo dopo il suo debutto in Formula 1. Il resto è storia, passata come recente, col neo quarantenne capace di vincere altri sei Mondiali raggiungendo, a proposito di Ferrari, una Leggenda come Michael Schumacher.

Ferrari, all-in su Hamilton: 50 milioni più bonus

Sedici anni dopo la beffa di Interlagos, la Ferrari ha deciso di fare all-in su Hamilton per tornare a vincere il titolo piloti. E, al contempo, aumentare le chance di successo per quello costruttori.

Elkann e soci lo hanno convinto con una offerta principesca, praticamente irrifiutabile: carta bianca e, soprattutto, un contratto pluriennale da 50 milioni di dollari (circa 48 milioni di euro) a stagione, più ulteriori 20 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

80 milioni bonus esclusi per Hamilton-Leclerc

Leclerc gudagnerà meno di Hamilton, ma la cifra è sempre da capogiro per noi comuni mortali: 34 milioni di dollari, circa 32 milioni di euro a stagione più eventuali 12 di bonus. Per il duo anglo-monegasco, quindi, il Cavallino rampante spenderà qualcosa come 80 milioni di euro al netto degli incentivi.

Quasi 400 milioni dalle sponsorizzazioni

Va detto, però, che grazie alle vecchie (rinnovate) e nuove sponsorizzazioni, la Ferrari coprirà senza problemi le spese per gli ingaggi dei suoi due piloti. Tra HP e IMB, infatti, si prevede un maxi incasso di 340-390 milioni di euro.

Verstappen guadagnerà più di Hamilton

Il super ingaggio garantitogli, però, non consentirà ad Hamilton di superare il quattro volte campione Max Verstappen. L’olandese della Red Bull rimane il pilota più pagato della Formula 1, con uno stipendio di circa 60 milioni di euro esclusi 15 di bonus.