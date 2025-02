Valentino Rossi dice sì, pronta una nuova avventura

L’annuncio inaspettato del ‘Dottore’, che il 4 gennaio scorso è diventato papà per la seconda volta. Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Gabriella

Valentino Rossi apre alla nuova ‘avventura’: “Ci può stare”. Il ‘dottore’ ha parlato a cuore aperto nell’intervista rilasciata a Giorgio Terruzzi per il ‘Corriere della Sera’.

Valentino Rossi e l’incontro con Schumacher: “Avevo scommesso contro di lui…”

Rossi ha ricordato il suo incontro con Michael Schumacher nel 2006, a Valencia: “Schumi un gran figo – Era noto che anni prima avevo scommesso su Jacques Villeneuve, cioè contro di lui. Per questo, quando ci siamo trovati nel box, ero un po’ in paranoia. Ma lui fu gentilissimo e mi diede un sacco di consigli“.

Rossi esalta Hamilton: “Vediamo come se la caverà Leclerc”

Dal passato al presente, che per la Ferrari si chiama Lewis Hamilton, il Valentino della Formula 1: “Vederlo con la tuta rossa emoziona anche me. Ora voglio proprio capire come se la cava, soprattutto come se la caverà Leclerc…”.

Preoccupato per il futuro: “Ritorno alla forza e alla violenza, lo immaginavo migliore”

Il nove volte campione del mondo, da dieci anni ormai al comando della VR46 che anche al MotoGP del 2025 correrà col duo Morbidelli-Di Giannantonio, ha poi toccato l’argomento famiglia. Un po’ a sorpresa manifestando preoccupazione per il futuro delle sue due figlie, Giulietta (nata nel 2022) e Gabriella nata il 4 gennaio, e delle nuove generazione.

“Sembra di essere regrediti, con un ritorno alla forza e alla violenza, come se il bene comune non fosse più un tema fondamentale. Se l’andazzo è questo, diventa difficile essere ottimisti pensando a chi si trova ai margini e alla condizione delle donne.

Immaginavo un futuro migliore”.

Valentino Rossi apre al matrimonio con Francesca Sofia Novello: “Ma per prendere tempo…”

Due figli e una relazione ormai solidissima con Francesca Sofia Novello. Come direbbe qualche vecchio saggio, Valentino Rossi (45anni) ha finalmente messo la testa a posto. L’idea del matrimonio, però, ancora non lo fa impazzire, anche se il grande passo non lo esclude.

“Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Ma al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci“.

“Al matrimonio di un amico – ha raccontato Rossi – i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo… Così piacerebbe pure a me. Lo dico per prendere tempo, ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.