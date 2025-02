Fiorentina-Inter, le probabili formazioni del recupero

Giornata di campionato in casa l’Inter che questa sera scenderà in campo per il recupero della partita contro la Fiorentina al Franchi, sospesa lo scorso primo dicembre a causa del malore patito dal centrocampista viola Edoardo Bove, con il match che partirà dal minuto 17 e con la sfida che verrà diretta da Daniele Doveri.

Vista l’impossibilità di schierare i nuovi acquisti e considerando le numerose defezioni, Raffaele Palladino, come rivelato in conferenza stampa non avrà a disposizione Adli, Colpani e Cataldi e farà affidamento al solito 4-2-3-1, con Kean al centro dell’attacco supportato da Gudmundsson e Beltran. Stesso discorso per Simone Inzaghi che non potrà utilizzare Zalewski con il tecnico piacentino intenzionato a confermare gran parte dell’undici schierato in campo contro il Milan, nell’ultima giornata di campionato con Acerbi, Carlos Augusto, Frattesi e Taremi che viaggiano verso una maglia da titolare.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora, Beltran; Gudmundsson; Kean. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Taremi. All. Inzaghi