Lutto terribile per lo sport italiano: addio all’ex nerazzurro

Ancora un lutto che ha sconvolto il mondo dello sport: è stato detto addio all’ex nerazzurro, dolore enorme per la disciplina italiana.

Ancora un lutto ha sconvolto il mondo dello sport italiano: è venuta a mancare una personalità illustre per la società che nel corso degli anni è cresciuta sempre di più e che sta regalando soddisfazioni ai suoi tifosi nonostante la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati.

Ancora la notizia di un lutto nel mondo dello sport italiano. Stavolta a dire addio è stata, come detto e sottolineato, una figura illustra di una società, nonché un grande tifoso del club nerazzurro. Stiamo parlando della società di basket di Latina che si sta impegnando con duro lavoro e dedizione in questa stagione in corso.

Il lutto ha fatto sprofondare nel dolore un’intera comunità

Come si legge dalla pagina ufficiale ‘Facebook’ dell’Associazione Latina Basket: “Un grave lutto colpisce noi dell’Associazione basket Latina 1968. Oggi è venuto a mancare l’amico Vittorio Paparcone, storico dirigente e grande

appassionato di basket”.

A questo triste annuncio hanno fatto seguito moltissimi commenti di chi conosceva Paparcone e di chi ha voluto, al tempo stesso, testimoniare il grande impegno che negli anni la figura di spicco ha messo nel progetto del Latina Basket.

Vittorio Paparcone si è spento all’età di 79 anni, dopo una vita dedicata alla comunità di Latina e alla squadra che lo porterà sempre nel cuore e nei ricordi. Per il Latina Basket, ai tempi del ‘PalaBianchini’, non ha mai saltato una partita della squadra e non ha mai mollato di un centimetro. Ha sempre seguito da vicinissimo, con impegno e passione, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Nel mentre, la squadra è tornata al lavoro dopo la sconfitta dell’ultima gara disputata contro la Fabo Herons Montecatini e persa per 50-68. L’obiettivo della società è chiaro: bisognerà lavorare sull’approccio e sulla mentalità. Nei prossimi mesi arriveranno tanti scontri diretti e servirà fare del proprio meglio per non perdere per strada ulteriori punti importanti. Anche e soprattutto nel grande tifoso che è, purtroppo, venuto meno in queste ultime ore.