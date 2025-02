Sinner, notizia allarmante: crollo totale

Jannik Sinner continua a lavorare per i prossimi impegni ma nel frattempo è arrivata anche una notizia che ha attirato l’attenzione.

Dopo le fatiche e il successo degli Australia Open, Jannik Sinner è tornato per qualche giorno dalla sua famiglia, a casa sua e tra le sue amate montagne. Si è concesso del tempo per riposarsi, ne ha approfittato per andare a sciare (sua altra grande passione) e per ricaricare le pile in vista degli importanti appuntamenti dei prossimi giorni.

Nonostante le giornate passate tra la sua gente, Sinner non ha però praticamente mai smesso di lavorare e di concentrarsi su tutto quello che c’è da affrontare in questa stagione partita con la vittoria del terzo Slam della sua carriera.

Ovviamente il pensiero resta fisso su quello che è accaduto con il ‘caso Clostebol’ che non si è purtroppo ancora chiuso. Dopo il ricorso della WADA, il Tas di Losanna è chiamato a pronunciarsi in una sentenza che ci sarà nelle giornate del 16 e del 17 aprile. Nel frattempo, però, anche un’altra notizia ha attirato l’attenzione.

Sinner al lavoro, ma occhio alle novità arrivate nel mondo del tennis

La novità arrivata non riguarda direttamente Jannik Sinner che, dal canto suo, ha blindato il primo posto nella classifica ATP con la vittoria dell’Australia Open, ma riguarda colei con cui l’altoatesino ha trascorso una parte della sua vita. Si tratta ovviamente di Anna Kalinskaya.

Il 2025 per la tennista che è stata compagna di Jannik Sinner (c’è chi ancora spera che i due stiano insieme, ma l’ipotesi sta perdendo quota sempre di più ogni giorno che passa) non è iniziato nel migliore dei modi, anzi. Già a Brisbane non se l’è giocata bene, ma poi anche in Australia non ha performato come si sarebbe aspettata molto probabilmente lei in primis a causa di un malore che ha inciso parecchio.

Al torneo Wta 250 di Singapore è poi è arrivato un altro stop (ha lasciato la competizione per infortunio), tanto che la tennista è scesa alla 18esima posizione della classifica WTA femminile. Ha perciò perso ancora punti ed è lontana dalla condizione dei mesi scorsi. Jasmine Paolini, invece, conferma la sua quarta posizione con i suoi 5288 punti. Mentre al primo posto è rimasta solida Aryna Sabalenka con 8956 punti, ma il 2025 è ancora lunghissimo e tutto può perciò ancora succedere.