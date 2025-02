Sinner sa già tutto, succederà ancora: è una promessa

Il legame col numero uno al mondo è molto forte: “Adesso ha molto da fare e molti altri trofei da vincere, ma un giorno ci ritroveremo”

Sinner sa già tutto, è arrivato quello che a tutti gli effetti è un annuncio ufficiale. “Ci ritroveremo un giorno”, le parole della campionessa indirizzate al tennista numero uno al mondo dallo scorso giugno.

Sinner, 8 mesi in vetta al ranking ATP

Precisamente da lunedì 10 giugno 2024, sei giorni dopo la conquista delle semifinali del Roland Garros. Il classe 2001 altoatesino lo venne a sapere in diretta di aver conquistato la vetta del ranking ATP, dove è destinato a rimanere a lungo visto il distacco da Zverev e Alcaraz.

Che stress fino all’udienza del TAS

I prossimi saranno mesi molto stressanti per Sinner. Il 16-17 aprile ci sarà l’udienza del TAS di Losanna sul ricorso presentato dalla Wada. Un ricorso contro l’azzurro, perché ha come obiettivo l’ottenimento di una squalifica di almeno un anno per la positività al Clostebol.

Sinner e il messaggio di Lindsey Vonn

Tiferà sicuramente per la sua assoluzione l’amica Lindsey Vonn, che ha deciso di tornare a sciare a 40 anni, cinque anni dopo aver annunciato il ritiro. Alla vigilia della Coppa del Mondo, la campionessa statunitense ha parlato anche di Sinner, col quale è nata una bella amicizia. I due hanno anche sciato insieme nel 2022.

“Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura”, il messaggio della Vonn inviato al fresco vincitore degli Australian Open, il primo Slam del 2025.

“Con Jannik sono sempre in contatto, siamo buoni amici – ha sottolineato la Vonn nell’intervista a ‘La Repubblica’ – L’altro giorno lui era a Plan de Corones e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Prima o poi, però, scieremo di nuovo insieme. Adesso ha molto da fare e molti altri trofei da vincere, ma sono convinta che un giorno ci ritroveremo”.

La carica di Lindsey Vonn: “Non sono qui per dimostrare niente a nessuno”. Sogno Milano-Cortina

“Non sono qui per dimostrare niente a nessuno”, ha evidenziato la Vonn che nella sua straordinaria carriera ha vinto quattro Coppe del Mondo generali, sedici di specialità e due Mondiali, oltre che un Oro olimpico nel 2010.

L’americana ha ‘sofferto’ il distacco dagli sci, la mancanza di adrenalina da gara. E così ha deciso di tornare in pista, ottenendo subito un piazzamento importante: il quarto posto nel Super G di St. Anton lo scorso 12 gennaio. E ora sembra carica al punto giusto per l’appuntamento di Saalbach, sulle montagne austriache, sognando un’altra Olimpiade: