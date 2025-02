Bologna, domenica la sfida al Lecce. La probabile formazione dei rossoblù

Dopo la splendida qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, il Bologna tornerà in campo domenica alle 18 al Via del Mare, ospite del Lecce. Vincenzo Italiano proporrà il classico 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, in difesa potrebbe esserci nuovamente De Silvestri con Beukema, Lucumi e Miranda. In mediana Freuler e Moro, sulla trequarti sarà out Odgaard, ci saranno Ndoye, Fabbian e Dominguez. In avanti Castro è in vantaggio su Dallinga.

Lecce-Bologna, la probabile formazione dei rossoblù

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Le dichiarazioni di Italiano dopo la Coppa Italia

Mister Italiano ha parlato così a Mediaset: “La Champions è stata un’esperienza fantastica che ci ha permesso di crescere molto, sapevamo che la semifinale mancava da 26 anni. Ci siamo detti che potevamo fare la storia e ci siamo riusciti, siamo stati premiati da Castro che è entrato con una grande mentalità. Felicissimi di aver regalato questa gioia a Bologna”.