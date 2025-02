Hamilton, annuncio speciale: ultim’ora Ferrari

La sacrosanta verità. Non poteva dire di no perché è “Tra le cose più emozionanti che esistono”

Sale l’attesa per il debutto Mondiale di Hamilton al volante della Ferrari. Dodici giorni e casa Maranello svelerà la livrea della SF-25, mentre al primo GP del 2025 esattamente 34 giorni: Gran Premio d’Australia, weekend 14-16 marzo.

Che Ferrari sarà? I test in Bahrain significativi

Fra 19 giorni, invece, i test in Bahrain che diranno non tutto ma molto sul livello della nuova Ferrari e, dunque, delle ambizioni nel prossimo campionato di Formula 1. Domanda da un milione di dollari: Hamilton potrà insidiare subito Verstappen? Il campione degli ultimi quattro Mondiali partirà, come giusto che sia, coi favori del pronostico.

Lecito sognare

Ma per i ferraristi è lecito sognare, sognare quel titolo piloti che manca dal 2007 (trionfò Raikkonen) e il costruttori dal 2008, quando il pilota inglese vinse il primo dei suoi sette mondiali. Guidava una Mercedes e beffò di 1 punto Felipe Massa all’ultimo Gran premio dell’anno.

Fascino e (tanti) soldi, così la Ferrari ha convinto Hamilton

Non sono in pochi quelli del ‘Chi gliel’ha fatto fare?”, con riferimento alla decisione di Hamilton di legarsi alla Ferrari. Una grossa spinta al sì l’ha data senz’altro la ricchissima offerta, circa 48 milioni di euro a stagione più bonus, messa sul piatto da John Elkann.

Quanto a ingaggio, il neo quarantenne è dietro solo al sopracitato Verstappen: l’olandese guadagna 60 milioni l’anno bonus esclusi.

I soldi spostano tanto, ma non bastano a chi, come Hamilton, è già straricco. La Ferrari ha messo in campo il proprio fascino, unico e speciale, per convincerlo a riportare la scuderia nata nel 1929 da quella mente geniale di Enzo Ferrari.

Jackie Stewart: “La Ferrari è il nome più importante al mondo”

“La Ferrari è il nome più importante al mondo. Se andassi da un guerriero Masai nel posto più remoto dell’Africa e gli chiedessi di parlarmi della Ferrari, lui la conoscerebbe di sicuro”. Decisione vincente o meno, per Sir Jackie Stewart Hamilton non poteva rifiutare la corte del team di Maranello.

“Guidare per la Ferrari è tra le cose più emozionanti che esistano – le parole del tre volte campione del mondo, oggi 84enne, riportate dal ‘Mirror’ – Se Hamilton può vincere? Solitamente Ferrari è un marchio molto vincente, per cui a mio avviso è una possibilità che non escluderei”.