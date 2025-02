Juve, Di Gregorio: “Importante vincere, i nuovi si sono integrati subito”

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus e grande protagonista della sfida contro il Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Quarti in classifica? “Si, qua è un campo molto difficile è una squadra che gioca bene a calcio e ti mette in difficoltà quando è in possesso. Però era importante vincere, abbiamo lottato fino all’ultimo l’abbiamo voluta fortemente quindi siamo contenti”

Kolo Muani? “Io credo che come Randal, anche gli altri nuovi si sono integrati subito e si sta creando qualcosa di bello e pian piano andrà sempre meglio, quindi siamo contenti”.