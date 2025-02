Juventus, bisognare guardare solo nel proprio giardino. Contro il Como per la continuità

Sarà la Juventus ad aprire la 24esima giornata di Serie A: questa sera i bianconeri, reduci dal poker rifilato all’Empoli domenica scorsa, saranno ospiti del Como, che nell’ultimo turno ha ceduto per 2-0 al Bologna. In questa fase della stagione ci sono pochi esperimenti da fare ma soltanto punti da accumulare, per cercare di colmare quel gap che – con il passare delle giornate – è diventato sempre più sostanzioso. Se a inizio anno i più ottimisti speravano di vedere la Juventus coinvolta nella lotta scudetto, adesso l’obiettivo minimo è diventato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il quarto posto è lì, a un passo, così come il terzo occupato da un’Atalanta che nelle ultime giornate ha un po’ il freno a mano tirato. Napoli e Inter sono ormai in via di fuga, ma è un discorso che non deve preoccupare Thiago Motta, che ha soltanto un obiettivo: far sì che questa squadra possa avere quella continuità di risultati che quest’anno non c’è mai stata. Contro il Como sarà una gara da non sottovalutare, perché la squadra di Cesc Fabregas gioca in maniera fluida e veloce, e la difesa bianconera – in questo campionato – tutto è tranne che solida. Causa infortuni, certo, adesso i nuovi acquisti dovranno cercare di bruciare le tappe per entrare immediatamente nei meccanismi di Motta.

Bisogna evitare di perdere altri punti per strada, soprattutto perché Fiorentina, Bologna e Milan sono lì in agguato. Bisogna evitare di guardare in avanti e guardarsi indietro, la Juventus è in quel periodo della stagione in cui dovrà guardare soltanto nel proprio giardino. Perché fare i conti adesso sarebbe controproducente, inutile. Bisognerà correre, fino all’ultima curva, per capire poi cosa ne sarà stato di questa stagione, che dovrebbe essere la prima di un nuovo ciclo. Ciclo cominciato tra mille peripezie, e che si spera possa portare a un’evoluzione importante.