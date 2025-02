La Juventus passa al Sinigaglia: decisiva la doppietta di Kolo Muani

Una doppietta per tempo di Randal Kolo Muani permette alla Juventus di superare il Como a domicilio, nel mezzo il gol di Diao allo scadere della prima frazione di gioco. Seconda vittoria di fila per la squadra allenata da Thiago Motta che bissa il successo di domenica scorsa contro l’Empoli.

PRIMO TEMPO

Primi 45 minuti con diverse emozioni al Sinigaglia con i bianconeri che passano in vantaggio al 35′ con il quarto gol nelle prime tre partite per Randal Kolo Muani. Palla recuperata da Weah: l’americano serve Nico Gonzalez che a sua volta imbecca il francese. 1 contro 1 con Dossena, superato l’ex Cagliari e bordata sul primo palo che si infila alle spalle di Butez con un destro potentissimo. Al 46esimo arriva il pareggio di Diao. Calcio d’angolo di Strefezza, Koopmeiners si fa rubare palla da Cutrone che crossa al centro per l’ex Betis che di testa supera Di Gregorio, con il match che si conclude con il punteggio di 1-1 poco prima dell’intervallo.

SECONDO TEMPO

Quinto gol in tre partite per l’attaccante francese che ha messo la firma sul 2-1 finale trasformando allo scadere un calcio di rigore per fallo ingenuo di Butez su Gatti. Trasformazione impeccabile dagli undici per l’ex PSG che ha spiazzato l’estremo difensore dei lariani all’88esimo.