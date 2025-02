Lazio, dalla gestione delle energie a una rosa ampia: il segreto di Baroni

Domenica pomeriggio la Lazio sarà impegnata all’Olimpico contro il Monza. La formazione di Marco Baroni arriva dal successo esterno sul campo del Cagliari, un successo che è arrivato con quella maturità che i biancocelesti stanno dimostrando da inizio stagione. L’arrivo di Baroni sulla panchina dei biancocelesti non era stato accolto in maniera positiva, ma l’ex tecnico del Verona ci ha messo poche settimane per far ricredere tutti. Una classifica di Europa League dominata e un quarto posto in campionato che è il frutto del lavoro quotidiano effettuato dalla formazione biancoceleste.

L’obiettivo a inizio campionato era l’Europa, forse non la Champions, ma ecco che adesso le carte in tavola sono cambiate. Il terzo posto addirittura è distante soltanto cinque lunghezze, con un’Atalanta che in queste ultime giornate ha dimostrato di poter lasciare punti importanti per strada. La Lazio, invece, di dimostrazione ne ha data un’altra: anche una sconfitta pesante può insegnare, quelle contro Roma e Inter sono state prese dal verso giusto per migliorare, per migliorarsi.

Un altro punto a favore di Baroni è il grande utilizzo del collettivo, perché titolari fissi non ce ne sono: certo, Baroni ha quelle pedine che utilizza al massimo, quando sono in condizione, ma nessuno si sente in disparte ed è anche per questo che, tra campionato e coppa, la Lazio ha avuto il merito di conservare energie importanti quando la batteria era quasi scarica. Contro il Monza servirà un’altra prova di forza, per dimostrare ancora una volta di poter essere all’altezza del quarto posto.