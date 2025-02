Napoli, prestazioni oltre i propri limiti. Filtra stanchezza, ma Conte è il re della gestione

Il campionato sta entrando nella sua fase clou, il Napoli lo sa benissimo e per questo motivo dovrà continuare a spingere per mettere tutta la pressione addosso all’Inter. Il pareggio subito in extremis contro la Roma non ha di certo fatto felice Antonio Conte, che – come il suo DNA – pretende massima concentrazione fino al fischio finale. “Partita finisce quando arbitro fischia”, esclamava Vujiadin Boskov. E due punti persi potrebbero essere letali a fine corsa. Adesso, però, bisogna guardare in avanti perché il tempo delle recriminazioni è già finito. Bisogna proiettarsi verso la gara contro l’Udinese, in programma domenica sera al “Maradona”.

Il mercato è concluso e Conte potrebbe essere contento a metà, è arrivato Noah Okafor che però non può essere considerato un degno sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Conte, però, nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di saper lavorare al massimo con gli elementi che ha a disposizione. Adesso bisognerà anche contenere le energie, perché va bene lavorare con gli elementi che hai, ma attenzione a far scaricare l’intera macchina.

Zambo Anguissa e Scott McTominay stanno affrontando il primo calo stagionale, dopo una prima parte di campionato giocata ad alti livelli. Prestazioni importanti, un’onnipresenza in mezzo al campo che ha giovato al Napoli e a Conte. Il tecnico salentino adesso dovrà essere bravo a gestire le energie dei suoi, perché l’assenza delle coppe può aiutare, ma attenzione a spingere al limite, oltre i propri limiti una macchina che sta girando già al massimo. Conte, in conferenza stampa qualche settimana fa, disse: “I miei stanno facendo più delle aspettative, cosa vi aspettavate?” Parole che confermano il grande sacrificio tecnico e mentale di una squadra che in poco tempo si è rialzata dalle ceneri. Adesso toccherà a Conte effettuare un secondo lavoro, per far sì che questa macchina possa arrivare alla fine della corsa con i giri giusti.