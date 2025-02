Atalanta, che show al Bentegodi: Verona battuto 5-0

L’Atalanta si rialza dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia battendo 5-0 il Verona al Bentegodi. La gara si sblocca al 21′: lancio per De Ketelaere che entra in area e calcia con un destro a giro con la palla che si stampa sul palo, sulla ribattuta arriva Retegui che ribadisce in rete. Quattro minuti più tardi il raddoppio: filtrante di De Roon in area per Djimsiti, assist per Retegui che si porta la palla sul sinistro e infila Montipò. Al 38′ tris con Ederson: fa tutto il centrocampista che ruba palla a metà campo a Niasse e poi s’invola da solo verso la porta avversaria e con il destro firma la rete del 3-0. Al 44′ arriva il poker: punizione battuta da De Roon, colpo di testa di Posch con la palla che finisce sul palo, sulla ribattuta va a segno ancora Retegui. Il pokerissimo arriva al 57′: lancio di Brescianini per De Roon, pallone in mezzo per Retegui che batte ancora Montipò. L’Atalanta batte 5-0 il Verona.