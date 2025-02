Atalanta, quanti problemi in attacco per Gasperini: scelte obbligate a Verona

Match numero 88 nella storia tra Hellas Verona e Atalanta: 42 vittorie per gli orobici, 23 per gli scaligeri e 23 i pareggi. I bergamaschi hanno segnato 114 reti mentre 78 i gialloblù. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini arriva al Bentegodi in uno dei momenti più difficili della stagione e senza diversi calciatori out per infortunio, soprattutto nel pacchetto offensivo. Ademola Lookman in modo particolare a cui si è aggiunto da pochissimo Gianluca Scamacca che, non appena è rientrato dal grave infortunio al ginocchio, si è dovuto fermare nuovamente chiudendo anticipatamente la stagione. Ma non finisce qui, in quanto il neo acquisto Daniel Maldini sarà out a Verona a causa di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Formazione inedita con il tecnico nerazzurro che si affiderà alle certezze Retegui–De Ketelaere.ù

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini